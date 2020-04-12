Радимов предложил закрыть чемпионат Белоруссии. Ранее он предложил объединить его с РПЛ

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказал мнение по поводу возможности остановки чемпионата Белоруссии из-за пандемии коронавируса.

— Если чемпионат Белоруссии и закрывать, то первая причина — это точно не коронавирус, — написал Радимов в своем Twitter. Ранее он предложил объединить чемпионаты России и Белоруссии.

Если чемпионат Белоруссии?????? и закрывать , то первая причина это точно -не коронавирус ! ? — Владислав Радимов (@radimov02) April 11, 2020

Чемпионат Белоруссии остается одним из немногих чемпионатов, продолжающихся в условиях пандемии коронавируса. На этих выходных в нем проходят матчи 4-го тура. Матчи Тинькофф РПЛ из-за пандемии приостановлены после 22 туров. Планируемая дата возобновления чемпионата России — 31 мая.