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«Надо объединять чемпионат России и Белоруссии». Неожиданное предложение Радимова

19:54
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
Владислав Радимов. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в своем официальном Twitter написал о возможном объединении чемпионатов России и Белоруссии.

— Понял! Надо объединять чемпионат России и Белоруссии! Топ будет, — написал Радимов.

Чемпионат Белоруссии остается одним из немногих чемпионатов, продолжающихся в условиях пандемиии коронавируса. На этих выходных в нем проходят матчи 4-го тура. Матчи РПЛ из-за пандемии приостановлены после 22 туров. Планируемая дата возобновления чемпионата России — 31 мая.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 712 674 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 796 человек, выздоровело — 388 710. На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек. По этой причине большинство соревнований в мире отменены, а в большинстве регионов России введен режим самоизоляции.

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