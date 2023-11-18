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Радич: «Гонка между «Зенитом» и «Краснодаром» будет до конца чемпионата»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал лидерство «Краснодара» по итогам первого круга РПЛ. По его мнению, чемпионская гонка между «быками» и «Зенитом» будет продолжаться до конца турнира.

«В «Краснодаре» появился хороший парень — Ивич. Я с ним играл. Он очень трудолюбивый, умный. Может строить игру и убеждать футболистов в том, что они способны бороться за самые высокие места. Да, им тяжело. «Зенит» выигрывает чемпионат уже пять лет подряд. Но они показали, что готовы конкурировать. И их место сейчас закономерно. Когда Владимир приходил, я понимал, что «Краснодар» будет бороться за высокие места. Сербам не нужно особо много времени для адаптации в России. «Зенит» сейчас особенно мотивирован. К победам привыкаешь. И уже тяжело находиться ниже. Мы видим, что сначала отрыв был восемь очков, теперь два. «Зенит» прибавляет. Гонка будет до конца чемпионата», — приводит «РБ Спорт» слова Радича.

После 15 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 32 очками. Расположившийся на втором месте «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deyan-radich-gonka-mezhdu-zenitom-i-krasnodarom-budet-do-kontsa-chempionata/
Деян Радич
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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 12
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Краснодар

 7
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 12 1 3
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Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
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