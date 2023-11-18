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Кокшаров: «Последний «Золотой мяч» должны были дать Холланну, а не Месси»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард молодежной сборной России и «Краснодара» Александр Кокшаров назвал своего любимого нападающего, несмотря на сравнения с Эрлином Холанном из-за внешнего сходства.

«Я понимаю, к чему вы ведете, задавая такой вопрос. Но я ничего не пытаюсь перенимать у Холанна (улыбается). Мой любимый игрок — это Криштиану Роналду. Нравится его ментальность, работа над собой. Он пытается во всем стать лучшим. И сохраняет для этого мотивацию даже после того, как выиграл кучу титулов, индивидуальных призов, после того, как стал мировой звездой и побил множество рекордов. Это вызывает восхищение.

Холанн — лучший на сегодняшний день футболист мира. Его статистика в «Манчестер Сити» говорит сама за себя. Считаю, что последний «Золотой мяч» должны были дать ему, а не Месси. Он его полностью заслужил своей игрой», — цитируют «Известия» Кокшарова.

Источник: https://iz.ru/1607079/aleksei-fomin/kholland-zasluzhil-zolotoi-miach-no-moi-liubimyi-igrok-krishtianu
Александр Кокшаров
Эрлин Холанн
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Роман Ежов

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