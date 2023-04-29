Радченко: «Малком получает удовольствие от футбола, и у него все получается»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко высказался о результативности форварда сине-бело-голубых Малкома.

«Малком проводит очень сильный сезон, и будет очень интересно посмотреть, появятся ли у него какие-то предложения из сильных европейских клубов. Хотя вряд ли он сейчас много об этом думает. Он получает удовольствие от футбола — это видно. У него все получается. И, конечно, скауты за ним следят. Он точно будет востребован в Европе», — приводит «РБ Спорт» слова Радченко.

В матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (5:1) 26-летний Малком оформил покер. Всего в текущем сезоне РПЛ на счету форварда 22 гола в 25 играх.