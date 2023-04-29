Агент Гарсия: «Малком — великий игрок, но он очень скромный и не любит громких слов о себе»

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Зенита» Малкома, оценил игру бразильца в матче 25-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (5:1).

«Малком — великий игрок. Но он очень скромный и не любит громких слов о себе, а играет за команду», — приводит Sport24 слова агента.

В матче против «Крыльев Советов» 26-летний Малком оформил покер. Всего в текущем сезоне РПЛ на счету форварда 22 гола в 25 играх.

Клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 61 очко.