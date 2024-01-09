Радченко рассказал, что в Испании детские тренеры ценятся больше профи
Тренер академии «Зенита» и экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко порассуждал о перспективах развития российского футбола в 2024 году.
«Этот год сложится, как и предыдущий, ничего нового не будет. Не считаю, что мы скатываемся, просто нам не с кем сравнивать. Для этого нужны матчи с серьезными соперниками. А так говорить, что мы катимся, думаю, не стоит. Тренеров у нас достаточно много, даже перенасыщенность тренеров. И понятно, что не каждый тренер может эффективно работать именно с молодежью. Потому что не каждый тренер, например, может работать именно с футболистами, которым от 6 до 12 лет, или с 12 до 17. А тренеров у нас достаточно. У нас хорошее обучение тренеров, я сам его проходил. Насколько сильно сказываются низкие зарплаты у детских тренеров? Это очень сказывается. Я думаю, не только в футболе, а везде. Я недавно посмотрел фильм про хоккей, где были и комментарии Фетисова и Третьяка. Проблема существует. Я просто долгое время играл в Испании, за границей, и там именно детский тренер ценится больше, чем профессиональный. Потому что он закладывает фундамент футболиста. И зарплаты действительно намного больше, чем у нас. У нас почему-то не ценят детского тренера. В академиях, да — у «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Локомотива». Там тренерам могут платить зарплату. Но посмотрите, сколько у нас школ! У нас очень большая страна, и конечно, это однозначно проблема», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.
После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5