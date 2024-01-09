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Сегодня, 22:14

Радченко рассказал, что в Испании детские тренеры ценятся больше профи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер академии «Зенита» и экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко порассуждал о перспективах развития российского футбола в 2024 году.

«Этот год сложится, как и предыдущий, ничего нового не будет. Не считаю, что мы скатываемся, просто нам не с кем сравнивать. Для этого нужны матчи с серьезными соперниками. А так говорить, что мы катимся, думаю, не стоит. Тренеров у нас достаточно много, даже перенасыщенность тренеров. И понятно, что не каждый тренер может эффективно работать именно с молодежью. Потому что не каждый тренер, например, может работать именно с футболистами, которым от 6 до 12 лет, или с 12 до 17. А тренеров у нас достаточно. У нас хорошее обучение тренеров, я сам его проходил. Насколько сильно сказываются низкие зарплаты у детских тренеров? Это очень сказывается. Я думаю, не только в футболе, а везде. Я недавно посмотрел фильм про хоккей, где были и комментарии Фетисова и Третьяка. Проблема существует. Я просто долгое время играл в Испании, за границей, и там именно детский тренер ценится больше, чем профессиональный. Потому что он закладывает фундамент футболиста. И зарплаты действительно намного больше, чем у нас. У нас почему-то не ценят детского тренера. В академиях, да — у «Зенита», «Краснодара», «Спартака», «Локомотива». Там тренерам могут платить зарплату. Но посмотрите, сколько у нас школ! У нас очень большая страна, и конечно, это однозначно проблема», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице. На втором месте идет «Зенит», у которого 36 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-v-ispanii-detskie-trenery-cenyatsya-bolshe-profi-ikh-zarplata-bolshe-chem-v-rossii-322336/
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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