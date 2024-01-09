Гойкович заявил, что сконцентрирован на выступлениях за «Оренбург»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович заявил, что сконцентрирован на выступлениях за клуб.

«У меня действующий контракт с «Оренбургом» до лета, так что посмотрим. Сейчас мой фокус — на «Оренбурге», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 28-летний Гойкович провел за «Оренбург» 18 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.