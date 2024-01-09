Деменко считает, что «Зениту» лучше продать Кассьерру

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Максим Деменко заявил, что сине-бело-голубым лучше продать нападающего Матео Кассьерру в Саудовскую Аравию.

«В прошлом году Кассьерра выглядел хорошо, поэтому агенты максимально решают свои вопросы. Перейти в Саудовскую Аравию — это неплохой вариант для Кассьерры. Там очень хорошие деньги. Тут вопрос только в том, захочет ли сам футболист переходить. Может быть, он захочет остаться в России, но все-таки от таких предложений многие игроки не могут отказаться. «Зенит», наверняка, ищет варианты на позицию нападающего или уже нашел, просто мы не знаем. В любом случае, «Зениту» лучше продать Кассьерру. Разговор у него с тренером уже явно был. Если будет хорошее предложение, то клуб отказываться не станет», — приводит слова Деменко Legalbet.

Кассьерра выступает за «Зенит» с лета 2022 года. В текущем сезоне он забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач в 22 матчах за команду во всех турнирах. С 14 мячами колумбиец лидирует в гонке бомбардиров РПЛ.

Контракт Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 9 миллионов евро.