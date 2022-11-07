Радченко — о Чистякове: «Не попал в игру — бывает. Я бы поддержал его»
Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» высказался о решении клуба вывести защитника Дмитрия Чистякова из состава после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). 28-летний футболист допустил результативную ошибку и был заменен в первом тайме. Это поражение стало для «Зенита» первым в чемпионате России.
— На мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья. Все-таки во втором тайме «Зенит» имел подавляющее преимущество. Но гости выстояли, — сказал Радченко.
— Антигероем матча стал защитник «Зенита» Чистяков. Что бы вы сказали ему в раздевалке?
— Поддержал бы. В субботу парень не попал в игру. Ну что ж, бывает.
— На восьмой минуте совершил вопиющий ляп, который обернулся вторым голом в ворота «Зенита».
— Начнем с того, что Чистяков — не самый быстрый защитник. В том эпизоде просто недооценил скорость и мощь Конате. Думал, успеет отдать пас. И допустил детскую ошибку. А форвард «Ахмата» коршуном полетел на мяч, обокрал Чистякова и спокойно разобрался с Кержаковым.
— На следующий день защитника «Зенита» вывели из основного состава. Не слишком сурово — после одной-единственной ошибки? Или мы пока чего-то не знаем?
— Скорее, второе. Вряд ли к такому решению привела оплошность на поле. Это же футбол, здесь никто от ошибок не застрахован. Или возьмем Мостового, который недавно после обратной замены не скрывал возмущения. Но даже к нему подобных санкций не применяли...
— Как защитник Чистяков объективно слабее и Ловрена, и Родригао?
— Да. Поэтому и потерял место в составе, когда летом «Зенит» купил Родригао.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|11.11
|19:00
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|12.11
|12:00
|
Урал – Факел
|- : -
|12.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|12.11
|16:30
|
Торпедо – Зенит
|- : -
|12.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|13.11
|14:00
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|13.11
|16:30
|
Химки – Сочи
|- : -
|13.11
|19:30
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2