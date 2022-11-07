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Радченко — о Чистякове: «Не попал в игру — бывает. Я бы поддержал его»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший форвард «Зенита» Дмитрий Радченко в интервью «СЭ» высказался о решении клуба вывести защитника Дмитрия Чистякова из состава после матча 16-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2). 28-летний футболист допустил результативную ошибку и был заменен в первом тайме. Это поражение стало для «Зенита» первым в чемпионате России.

— На мой взгляд, более справедливым результатом была бы ничья. Все-таки во втором тайме «Зенит» имел подавляющее преимущество. Но гости выстояли, — сказал Радченко.

— Антигероем матча стал защитник «Зенита» Чистяков. Что бы вы сказали ему в раздевалке?

— Поддержал бы. В субботу парень не попал в игру. Ну что ж, бывает.

— На восьмой минуте совершил вопиющий ляп, который обернулся вторым голом в ворота «Зенита».

— Начнем с того, что Чистяков — не самый быстрый защитник. В том эпизоде просто недооценил скорость и мощь Конате. Думал, успеет отдать пас. И допустил детскую ошибку. А форвард «Ахмата» коршуном полетел на мяч, обокрал Чистякова и спокойно разобрался с Кержаковым.

— На следующий день защитника «Зенита» вывели из основного состава. Не слишком сурово — после одной-единственной ошибки? Или мы пока чего-то не знаем?

— Скорее, второе. Вряд ли к такому решению привела оплошность на поле. Это же футбол, здесь никто от ошибок не застрахован. Или возьмем Мостового, который недавно после обратной замены не скрывал возмущения. Но даже к нему подобных санкций не применяли...

— Как защитник Чистяков объективно слабее и Ловрена, и Родригао?

— Да. Поэтому и потерял место в составе, когда летом «Зенит» купил Родригао.

Матвей Сафонов. За что Чистякова вывели из состава? В чем проблема Бакаева? И почему стал ошибаться Сафонов? Интервью Радченко

Дмитрий Радченко
Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
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