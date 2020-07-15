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«Работа сделана!» Крал показал новое фото после победы над «Ахматом»

15 июля 2020, 22:58
Алекс Крал. Фото instagram.com
Алекс Крал. Фото instagram.com
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Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после разгромной победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ опубликовал новый пост в Instagram.

«Работа сделана! Теперь надо полностью сосредоточиться на выходных!» — написал 22-летний чешский футболист.

«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка.

Спартак — Ахмат

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