«Работа сделана!» Крал показал новое фото после победы над «Ахматом»
15 июля 2020, 22:58
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал после разгромной победы над «Ахматом» (3:0) в матче 29-го тура РПЛ опубликовал новый пост в Instagram.
«Работа сделана! Теперь надо полностью сосредоточиться на выходных!» — написал 22-летний чешский футболист.
«Спартак» с 36 очками поднялся на 8-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» — 31 балл и 13-я строчка.
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