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Пятибратов рассказал о своем увольнении из «Факела»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о своем увольнении из воронежского клуба.

«Как узнал об отставке? Все было известно еще до матча с «Динамо». Поражение от «Оренбурга» стало ключевым. После него я инициировал встречу с Романом. Мы оба понимали, что процесс привыкания затянулся. Ситуацию нужно было менять. Результаты весной были не очень, и я понимал, что мои дни в клубе сочтены. Нужно было обыгрывать «Химки» и «Ахмат». Ничьи — не тот результат, которым мы могли быть довольны в финальной части чемпионата. Плюс, поражение от «Оренбурга», про которое я уже сказал. У нас был откровенный мужской разговор. Никогда не буду прятаться за обстоятельства. Мне не стыдно за свою работу. Мог ли я ее сделать лучше — наверное, да. На той встрече мы между строк договорились о том, что я покину «Факел» после матча с «Динамо». Ну, а победа над «Динамо» — это что-то из рода «Уходя — уходи, но красиво». Калинин перед игрой сказал при всей команде: «Тренер, мы обязательно выиграем! Я отвечаю за свои слова». После матча я ему взглядом показал, что он настоящий мужчина, который держит обещания», — приводит слова Пятибратова Sport24.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля, проработав в «Факеле» 2,5 года.

После 25 туров «Факел» занимает 14-е место в таблице РПЛ, имея 21 очко в активе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-03-ya-ponimal-chto-moi-dni-v-klube-sochteny-pokinuvshiy-fakel-trener-pyatibratov-rasskazal-pravdu-ob-ukhode-iz-kluba
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
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 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
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