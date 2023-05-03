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Пятибратов: «Снова быть ассистентом мне неинтересно. У меня грандиозные планы в голове»

Мария Гусева
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов рассказал о планах на будущее после ухода из воронежского клуба.

— Готовы пойти в «Аланию», если Василенко позовет?

— Нет. Я уже давно был готов к самостоятельной работе. В прошлом сезоне у нас была непростая ситуация с двумя поражениями подряд — от «Олимпа» и СКА. Олег Петрович заболел, так что на ближайшие два матча руководить командой представилось мне. Я понимал, что третье поражение практически не оставило бы нам шансов быть в лидерах. Но в итоге в Астрахани мы обыграли «Волгарь», а дома липецкий «Металлург». Для меня эти две победы стали дополнительным сигналом, что я могу быть главным. Сейчас снова быть ассистентом мне неинтересно. Мне нужно реализовывать свои амбиции, у меня грандиозные планы в голове.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля. Ему на замену пришел Вадим Евсеев из «Шинника».

Источник: Sport24
Футбол
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
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Пятибратов: «Не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее Пятибратова»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
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Зенит – Спартак
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Краснодар – Кр. Советов
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Квинси Промес

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