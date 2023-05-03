Пятибратов: «Не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее Пятибратова»

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов отреагировал на сравнения с новым главным тренером воронежского клуба Вадимом Евсеевым.

— Считаете ли вы, что Евсеев лучше вас, как тренер?

— Я уважаю всех коллег и не позволю себе высказывания по типу: «Я сильнее кого-то», — цитирует Sport24 Пятибратова. — Также не думаю, что кто-то из тренеров может сказать, что он сильнее Пятибратова. Это не проверено. Никто не знает кухню изнутри — состояние игроков, их моральные и физические трудности.

Пятибратов был отправлен в отставку 30 апреля. Ему на замену пришел Вадим Евсеев из «Шинника».