Пять потенциальных новичков проходят сборы с «Химками»
Пресс-служба «Химок» в Twitter опубликовала список потенциальных новичков, которые работают с командой на сборах в Турции.
В списке нападающие Никита Балахонцев («Новосибирск»), Лассана Н'Диайе (ЦСКА), Денис Грибанов («Салют-Белгород») и защитники Владислав Волков («Родина») и Вильдан Ермилов, последним клубом которого был «Динамо-Ставрополь».
После первой части сезона в Тинькофф РПЛ подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.
Вместе с командой на сборах в Турции тренируются Никита Балахонцев («Новосибирск»), Денис Грибанов («Салют-Белгород»), Лассана Н'Диайе (ЦСКА), Владислав Волков («Родина») и Вильдан Ермилов, последним клубом которого был «Динамо-Ставрополь». pic.twitter.com/8fpAH0Yihw— ФК Химки (@fc_khimki) January 19, 2021
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