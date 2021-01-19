Пять потенциальных новичков проходят сборы с «Химками»

Пресс-служба «Химок» в Twitter опубликовала список потенциальных новичков, которые работают с командой на сборах в Турции.

В списке нападающие Никита Балахонцев («Новосибирск»), Лассана Н'Диайе (ЦСКА), Денис Грибанов («Салют-Белгород») и защитники Владислав Волков («Родина») и Вильдан Ермилов, последним клубом которого был «Динамо-Ставрополь».

После первой части сезона в Тинькофф РПЛ подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.