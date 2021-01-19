РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Пять потенциальных новичков проходят сборы с «Химками»

22:00
Теги:

Пресс-служба «Химок» в Twitter опубликовала список потенциальных новичков, которые работают с командой на сборах в Турции.

В списке нападающие Никита Балахонцев («Новосибирск»), Лассана Н'Диайе (ЦСКА), Денис Грибанов («Салют-Белгород») и защитники Владислав Волков («Родина») и Вильдан Ермилов, последним клубом которого был «Динамо-Ставрополь».

После первой части сезона в Тинькофф РПЛ подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице с 25 очками.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир