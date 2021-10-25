Пять болельщиков «Спартака» привлечены к административной ответственности после матча с «Зенитом»

Пять болельщиков «Спартака» задержаны в Петербурге за нарушение общественного порядка после матча 12-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (1:7).

«К административной ответственности привлечены пять болельщиков. По завершении игры они были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка», — сообщили «РБК» в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В отношении двух болельщиков московского клуба составлены административные протоколы за нарушение статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство, наказывается штрафом до 2,5 тысячи рублей или арестом до 15 суток). В отношении остальных проводится административное разбирательство.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали пятерых болельщиков красно-белых в перерыве встречи и избили их, используя дубинки и электрошокеры.

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Спартак» с 17 очками расположился на 7-м месте в турнирной таблице. «Зенит» набрал 26 очков и расположился на 1-й позиции.