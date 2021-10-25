Смородская: «Не знаю, может ли Федун принимать адекватные решения. На месте Витории ушла бы сама»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» разгромную победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Оцениваю этот результат для «Спартака» как очень плохой, катастрофический. На месте тренера сама бы подала в отставку. Не знаю, Федун вообще адекватные решения может принимать или нет. По-моему, нужно срочно что-то менять. Никакого прогресса в игре «Спартака» не вижу, и счет говорит сам за себя. Семь голов пропустили, что творится с защитой, что творится в центре поля, это ужас и кошмар», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным для «Спартака» в истории чемпионата России.