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Смородская: «Не знаю, может ли Федун принимать адекватные решения. На месте Витории ушла бы сама»

12:10
Ольга Смородская. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Ольга Смородская. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» разгромную победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Оцениваю этот результат для «Спартака» как очень плохой, катастрофический. На месте тренера сама бы подала в отставку. Не знаю, Федун вообще адекватные решения может принимать или нет. По-моему, нужно срочно что-то менять. Никакого прогресса в игре «Спартака» не вижу, и счет говорит сам за себя. Семь голов пропустили, что творится с защитой, что творится в центре поля, это ужас и кошмар», — сказала Смородская в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным для «Спартака» в истории чемпионата России.

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Сергей Федоров все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры