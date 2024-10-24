Пьянич рассказал, как мог перейти в «Зенит»
Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».
— Правда, что ты мог оказаться в России гораздо раньше? В 2013 году писали про интерес «Зенита».
— Да, мне даже звонил Спаллетти. Лучано очень хотел меня видеть в «Зените». Тогда они отправили великолепное предложение. «Зенит» был большим клубом, играл в еврокубках, за них выступали отличные футболисты. Но в то же время я хотел провести еще несколько лет в Италии. Для моего развития лучшим вариантом было остаться в «Роме». Ведь я хотел играть за лучшие клубы мира.
Затем у меня появился вариант с «ПСЖ». Им я отказал. Плюс «Рома» не дала согласия на трансфер. А в 2016-м перешел в «Ювентус». [Там] «ПСЖ» вновь заинтересовались мной, но снова последовал отказ. Потом «Барселона» — тоже отказ. Лишь после четырех лет в «Ювентусе» я наконец согласился на трансфер.
— Как можно отказать «ПСЖ» с их деньгами?
— «ПСЖ» стал первым клубом, который пришел за мной, когда я был в «Роме». Они сказали, что сделают все возможное, чтобы забрать меня. Но однажды позвонил директор клуба: «Не отпущу тебя даже за 60 миллионов». Я согласился — в то время у меня многое получалось. Я был счастлив. Так что деньги не играли роли.
Спустя два года «ПСЖ» вернулся с новым предложением. Но их опередил «Ювентус». Я ударил по рукам с туринцами — и уже после последовал звонок из Парижа. Они сказали, что хотят организовать мой переход, на что я ответил, что уже дал слово «Юве».
Конечно, выбор был непростым, но я сделал его. Оказался в большом клубе с богатой историей. С «Ювентусом» мы дошли до финала Лиги чемпионов, четыре раза выиграли серию А, столько же раз меня включали в команду сезона. Я играл с лучшими футболистами мира и считаю, что не ошибся.
Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».
Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|2
|3
|22-7
|23
|
5
|Динамо
|12
|7
|2
|3
|23-12
|23
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|12
|4
|3
|5
|14-19
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Кр. Советов
|12
|3
|3
|6
|11-17
|12
|
10
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
11
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
12
|Динамо Мх
|12
|2
|5
|5
|5-10
|11
|
13
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|12
|1
|5
|6
|14-22
|8
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
|26.10
|14:00
|
Динамо Мх – Акрон
|- : -
|26.10
|16:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|26.10
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|27.10
|12:00
|
Оренбург – Рубин
|- : -
|27.10
|14:15
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|27.10
|16:30
|
Химки – Динамо
|- : -
|27.10
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|28.10
|18:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|9
|1
|2