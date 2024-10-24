Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Пьянич рассказал, как мог перейти в «Зенит»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Миралем Пьянич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич в интервью «СЭ» рассказал о несостоявшемся переходе в «Зенит».

— Правда, что ты мог оказаться в России гораздо раньше? В 2013 году писали про интерес «Зенита».

— Да, мне даже звонил Спаллетти. Лучано очень хотел меня видеть в «Зените». Тогда они отправили великолепное предложение. «Зенит» был большим клубом, играл в еврокубках, за них выступали отличные футболисты. Но в то же время я хотел провести еще несколько лет в Италии. Для моего развития лучшим вариантом было остаться в «Роме». Ведь я хотел играть за лучшие клубы мира.

Затем у меня появился вариант с «ПСЖ». Им я отказал. Плюс «Рома» не дала согласия на трансфер. А в 2016-м перешел в «Ювентус». [Там] «ПСЖ» вновь заинтересовались мной, но снова последовал отказ. Потом «Барселона» — тоже отказ. Лишь после четырех лет в «Ювентусе» я наконец согласился на трансфер.

— Как можно отказать «ПСЖ» с их деньгами?

— «ПСЖ» стал первым клубом, который пришел за мной, когда я был в «Роме». Они сказали, что сделают все возможное, чтобы забрать меня. Но однажды позвонил директор клуба: «Не отпущу тебя даже за 60 миллионов». Я согласился — в то время у меня многое получалось. Я был счастлив. Так что деньги не играли роли.

Спустя два года «ПСЖ» вернулся с новым предложением. Но их опередил «Ювентус». Я ударил по рукам с туринцами — и уже после последовал звонок из Парижа. Они сказали, что хотят организовать мой переход, на что я ответил, что уже дал слово «Юве».

Конечно, выбор был непростым, но я сделал его. Оказался в большом клубе с богатой историей. С «Ювентусом» мы дошли до финала Лиги чемпионов, четыре раза выиграли серию А, столько же раз меня включали в команду сезона. Я играл с лучшими футболистами мира и считаю, что не ошибся.

Осенью 2024 года 34-летний Пьянич перешел в ЦСКА на правах свободного агента, подписав контракт по схеме «1+1».

Полностью интервью Миралема Пьянича читайте на сайте «СЭ».

Миралем Пьянич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
В РФС заявили об успешности переговоров с УЕФА о возвращении России на турниры
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Стало известно, сколько Станкович переплатил за Абену. Что происходит в «Спартаке»
Politicо сообщило о семи выступающих против вступления Украины в НАТО членах альянса
ВКС РФ уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Популярное видео
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пьянич уверен, что у ЦСКА есть потенциал для победы в РПЛ или в Кубке России

Дзагоев рассказал, когда начнется обучение на тренерскую лицензию УЕФА
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 9 1 2
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости