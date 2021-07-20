Прядкин уверен, что права РПЛ на проведение чемпионата будут продлены РФС
13:43
Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о продлении прав на проведение чемпионата России.
«Мы не только вешаем награды, но и работаем. У нас есть договор, в котором прописано, что, если мы не провели чемпионат России, права у нас могут быть отозваны, — отметил Прядкин. — Но, если мы никаких нарушений не сделали, договор автоматически продлевается на четыре года. Впервые слышу, что премьер-лига изживает свое или не изживает. У нас хорошие отношения с РФС, если бы что-то было, я бы это знал. Уверен, что договор будет продлен».
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