Прядкин уверен, что права РПЛ на проведение чемпионата будут продлены РФС

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о продлении прав на проведение чемпионата России.

«Мы не только вешаем награды, но и работаем. У нас есть договор, в котором прописано, что, если мы не провели чемпионат России, права у нас могут быть отозваны, — отметил Прядкин. — Но, если мы никаких нарушений не сделали, договор автоматически продлевается на четыре года. Впервые слышу, что премьер-лига изживает свое или не изживает. У нас хорошие отношения с РФС, если бы что-то было, я бы это знал. Уверен, что договор будет продлен».