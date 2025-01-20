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Сегодня, 16:16

Прудников высоко оценил шансы Батракова и Глушенкова заиграть в Европе

Даниил Аршавский
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Экс-нападающий ряда российских клубов Александр Прудников оценил перспективы полузащитников «Зенита» Максима Глушенкова и «Локомотива» Алексея Батракова перейти в европейский клуб.

«От нас сейчас тяжело уехать в Европу любому игроку. Но из наших молодых ребят можно сделать неплохие кадры. Если Батраков и Глушенков будут продолжать в том же духе, то у них многое может получиться», — цитирует Прудникова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Глушенков забил 10 голов и отдал 2 голевые передачи в 14 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

На счету Батракова 11 голов и 8 результативных передач в 23 играх за железнодорожников. Рыночная стоимость игрока, по оценке портала Transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Александр Прудников
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Кр. Советов
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