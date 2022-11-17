Хрюнов раскрыл, кого считает лучшим футбольным тренером-теоретиком наряду с Карпиным

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

— Знаком с Галицким, но так... Еще знаком с тренером Сторожуком. Сторожук очень «научный» тренер. Считаю, если внимательно посмотреть, он лучший теоретик сегодняшнего российского футбола наравне с Карпиным. Его игроки стоят в десять раз дешевле, чем у конкурентов. Он играет в позиционный футбол. Команда в хорошей физической форме. Я его персональный фанат.

— Если бы у вас был выбор, Сторожук или Карпин в качестве тренера сборной России?

— Карпин, конечно. Он велик тем, что у него уже есть международный опыт. Он как футболист заявил о себе и был в числе лидеров, играя в испанском чемпионате. Сторожуку же не хватает международной практики. Думаю, у него все еще впереди.

«Краснодар» в прошедших 3 турах РПЛ набрал лишь 1 очко. С большой вероятностью Александр Сторожук будет уволен с поста главного тренера команды.