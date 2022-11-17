Агузаров: «Никакого негласного правила не брать русских футболистов в Европе быть не может»

Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности российских футболистов уезжать в Европу.

— Есть ли возможность у наших игроков уехать в Европу?

— Если раньше это было сложно, то теперь еще сложнее. Так уж сложилось, что топ-5 лиг Европы представляют в большей или меньшей степени политически неблагосклонные к нам государства. В то же время клубы из таких стран, как Израиль, Кипр, Турция, идут на то, чтобы заключать контракты с нашими ребятами. Где-то они даже на ведущих ролях — как Кокорин или Оздоев.

— Говорят, в Европе есть негласное правило: не брать русских.

— Я уверен, что никакого негласного правила не было и быть не может. Что мешает тогда европейским странам договориться между собой и, грубо выражаясь, зачехлить тех нескольких наших ребят, которые играют в этих чемпионатах? Но мы видим обратное. Тому же Миранчуку очень доверяют в «Торино», Головин вообще превращается в лидера «Монако». По обоим очень хорошие отзывы в европейских СМИ.

— Как думаете, когда поменяется ситуация с отстранением наших команд?

— Думаю, в ближайшем будущем точно ничего не изменится. Мне кажется, что примерный срок — около двух лет: этот сезон и следующий. Сейчас нужно работать по всем направлениям, чтобы к моменту, когда нас вернут на международную арену, мы стали сильнее, чем были раньше. Это в наших силах.