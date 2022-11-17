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Агузаров: «Никакого негласного правила не брать русских футболистов в Европе быть не может»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Спортивный менеджер Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности российских футболистов уезжать в Европу.

— Есть ли возможность у наших игроков уехать в Европу?

— Если раньше это было сложно, то теперь еще сложнее. Так уж сложилось, что топ-5 лиг Европы представляют в большей или меньшей степени политически неблагосклонные к нам государства. В то же время клубы из таких стран, как Израиль, Кипр, Турция, идут на то, чтобы заключать контракты с нашими ребятами. Где-то они даже на ведущих ролях — как Кокорин или Оздоев.

— Говорят, в Европе есть негласное правило: не брать русских.

— Я уверен, что никакого негласного правила не было и быть не может. Что мешает тогда европейским странам договориться между собой и, грубо выражаясь, зачехлить тех нескольких наших ребят, которые играют в этих чемпионатах? Но мы видим обратное. Тому же Миранчуку очень доверяют в «Торино», Головин вообще превращается в лидера «Монако». По обоим очень хорошие отзывы в европейских СМИ.

— Как думаете, когда поменяется ситуация с отстранением наших команд?

— Думаю, в ближайшем будущем точно ничего не изменится. Мне кажется, что примерный срок — около двух лет: этот сезон и следующий. Сейчас нужно работать по всем направлениям, чтобы к моменту, когда нас вернут на международную арену, мы стали сильнее, чем были раньше. Это в наших силах.

Зелимхан Бакаев. «Бакаев согласился уйти в «Динамо», но Федун был принципиален: 10 миллионов, и никак иначе». Интервью Алана Агузарова
Футбол
Алан Агузаров
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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