Промес забил 90-й гол за «Спартак»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил четвертый гол в ворота «Рубина» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 и добрался до отметки 90 мячей в премьер-лиге.
Голландец оказался четвертым футболистом, которому удалось 90 раз отличиться в высшем дивизионе в составе одного клуба.
Больше спартаковца забивали Олег Веретенников из «Ротора», Александр Кержаков из «Зенита» и «Дмитрий Лоськов из «Локомотива».
Все футболисты, которые забили более 70 голов за одну команду в чемпионате России
|
Игрок
|
Гражданство
|
Клуб
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
Олег Веретенников
|
Россия
|
Ротор
|
1992-1999
|
247
|
143
|
Александр Кержаков
|
Россия
|
Зенит
|
2001-2006, 2010-2015, 2016-2017
|
289
|
120
|
Дмитрий Лоськов
|
Россия
|
Локомотив
|
1997-2007, 2010-2012, 2016
|
322
|
99
|
Квинси Промес
|
Нидерланды
|
Спартак
|
2014-2018, 2021-н.в.
|
178
|
90
|
Егор Титов
|
Россия
|
Спартак
|
1995-2008
|
324
|
86
|
Вагнер Лав
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
2004-2013
|
169
|
85
|
Артем Дзюба
|
Россия
|
Зенит
|
2015-2022
|
181
|
85
|
Валери Есипов
|
Россия
|
Ротор
|
1992-2004
|
349
|
84
|
Дмитрий Сычев
|
Россия
|
Локомотив
|
2004-2012
|
224
|
72
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0