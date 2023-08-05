Промес забил 90-й гол за «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил четвертый гол в ворота «Рубина» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 и добрался до отметки 90 мячей в премьер-лиге.

Голландец оказался четвертым футболистом, которому удалось 90 раз отличиться в высшем дивизионе в составе одного клуба.

Больше спартаковца забивали Олег Веретенников из «Ротора», Александр Кержаков из «Зенита» и «Дмитрий Лоськов из «Локомотива».

Все футболисты, которые забили более 70 голов за одну команду в чемпионате России