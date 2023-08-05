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Сегодня, 19:39

Промес забил 90-й гол за «Спартак»

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Футболист "Спартака" Квинси Промес.
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес забил четвертый гол в ворота «Рубина» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России-2023/24 и добрался до отметки 90 мячей в премьер-лиге.

Голландец оказался четвертым футболистом, которому удалось 90 раз отличиться в высшем дивизионе в составе одного клуба.

Больше спартаковца забивали Олег Веретенников из «Ротора», Александр Кержаков из «Зенита» и «Дмитрий Лоськов из «Локомотива».

Все футболисты, которые забили более 70 голов за одну команду в чемпионате России

Игрок

Гражданство

Клуб

Годы

Матчи

Голы

Олег Веретенников

Россия

Ротор

1992-1999

247

143

Александр Кержаков

Россия

Зенит

2001-2006, 2010-2015, 2016-2017

289

120

Дмитрий Лоськов

Россия

Локомотив

1997-2007, 2010-2012, 2016

322

99

Квинси Промес

Нидерланды

Спартак

2014-2018, 2021-н.в.

178

90

Егор Титов

Россия

Спартак

1995-2008

324

86

Вагнер Лав

Бразилия

ЦСКА

2004-2013

169

85

Артем Дзюба

Россия

Зенит

2015-2022

181

85

Валери Есипов

Россия

Ротор

1992-2004

349

84

Дмитрий Сычев

Россия

Локомотив

2004-2012

224

72
Квинси Промес
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
5
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив»: расписание матчей 3-го тура РПЛ

«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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