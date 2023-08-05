«Спартак» начал сезон РПЛ с трех побед подряд впервые с сезона-2013/14
В трех первых турах чемпионата-2023/24 «Спартак» одержал три победы — над «Оренбургом» (3:2) и «Балтикой» (2:1) на «Открытие Банк Арене» и над «Рубином» (4:1) на выезде.
Красно-белые в шестой раз в истории начали турнир с девяти очков в трех матчах. Подобного не случалось с ними лета 2013 года, когда команда Валерия Карпина последовательно разобралась с «Крыльями», «Уралом» и «Динамо».
Кстати, уже на следующей неделе Гильермо Абаскаль может повторить рекорд Олега Романцева, который в 1994 и 1999 годах терял первые очки в пятом туре.
Все случаи, когда «Спартак» начинал чемпионат с трех побед
|
Чемпионат
|
Тренеры
|
Матчи
|
Итоговое место
|
1994
|
Олег Романцев
|
Динамо Ст (г) — 2:1, Жемчужина (г) — 3:1, Локомотив (д) — 3:1
|
1-е
|
1997
|
Олег Романцев
|
Жемчужина (г) — 1:0, Шинник (д) — 3:0, Торпедо (г) — 3:0
|
1-е
|
1999
|
Олег Романцев
|
Алания (г) — 1:0, Крылья Советов (д) — 3:0, Уралан (г) — 1:0
|
1-е
|
2012/13
|
Унаи Эмери
|
Алания (г) — 2:1, Волга (д) — 2:1, Динамо (г) — 4:0
|
4-е
|
2013/14
|
Валерий Карпин
|
Крылья Советов (г) — 2:1, Урал (г) — 2:0, Динамо (г) — 4:1
|
6-е
|
2023/24
|
Гильермо Абаскаль
|
Оренбург (д) — 3:2, Балтика (д) — 2:1
|
?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0