Промес выразил надежду на возвращение болельщиков «Спартака» на трибуны

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на поддержку болельщиков в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0). В этой встрече футболист забил второй гол.

«Болельщики — топ! Мы очень скучаем по ним! Верю, что однажды они вернутся на трибуны. Все возвращается на круги своя», — сказал Промес «СЭ».

Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.