Промес выразил надежду на возвращение болельщиков «Спартака» на трибуны
Нападающий «Спартака» Квинси Промес отреагировал на поддержку болельщиков в товарищеском матче с «Нефтчи» (2:0). В этой встрече футболист забил второй гол.
«Болельщики — топ! Мы очень скучаем по ним! Верю, что однажды они вернутся на трибуны. Все возвращается на круги своя», — сказал Промес «СЭ».
Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.
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14
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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