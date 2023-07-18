Медина назвал невероятной атмосферу на матче «Спартака» с «Нефтчи»

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Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал атмосферу на стадионе московского клуба. Сегодня, 18 июля, красно-белые на «Открытие Банк Арене» обыграли «Нефтчи» (2:0).

— Как вам атмосфера с активными фанатами?

— Невероятная атмосфера! — сказал Медина «СЭ».

Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.

26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.