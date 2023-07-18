Медина назвал невероятной атмосферу на матче «Спартака» с «Нефтчи»
Полузащитник «Спартака» Хесус Медина прокомментировал атмосферу на стадионе московского клуба. Сегодня, 18 июля, красно-белые на «Открытие Банк Арене» обыграли «Нефтчи» (2:0).
— Как вам атмосфера с активными фанатами?
— Невероятная атмосфера! — сказал Медина «СЭ».
Встреча была приостановлен из-за дыма. Болельщики красно-белых жгли файеры на фанатской трибуне. Судейская бригада ждала, пока дым рассеется.
26-летний футболист подписал контракт с красно-белыми до конца июня 2026 года.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0
|0-0
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6
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|0
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13
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|0
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14
|Факел
|0
|0
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|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
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