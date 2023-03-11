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Сегодня, 18:38

Промес догнал Халка. Впереди Дзюба и Веретенников

Кирилл Бурдаков
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Квинси Промес оформил дубль в первом тайме матча с «Факелом» (3:2), забив 15-й и 16-й голы в чемпионате-2022/23.

Голландец в третий раз в российской карьере добрался до отметки в 15 мячей за один турнир. Столько же результативных сезонов записал себе в актив зенитовский бразилец Халк, больше два главных бомбардира высшего дивизиона — Артем Дзюба (четыре) и Олег Веретенников (пять).

Футболисты, которые более одного раза забивали 15 голов в чемпионате России

Игрок

Команды

Сезоны (голы)

Всего сезонов

Олег Веретенников

Ротор

1993 (19), 1995 (25), 1996 (19), 1997 (22), 1998 (22)

5

Артем Дзюба

Ростов, Зенит

2013/14 (17), 2015/16 (15), 2019/20 (17), 2020/21 (20)

4

Халк

Зенит

2013/14 (16), 2014/15 (15), 2015/16 (17)

3

Квинси Промес

Спартак

2015/16 (18), 2017/18 (15), 2022/23 (16)*

3

Олег Гарин

Океан, Локомотив

1992 (16), 1993 (20)

2

Игорь Симутенков

Динамо

1993 (19), 1994 (16)

2

Александр Маслов

Ростсельмаш

1995 (18), 1996 (23)

2

Андрей Тихонов

Спартак

1996 (16), 1999 (19)

2

Александр Кержаков

Зенит

2004 (18), 2011/12 (23)

2

Веллитон

Спартак

2009 (20), 2010 (21)

2

Сейду Думбья

ЦСКА

2011/12 (28), 2013/14 (18)

2

Федор Смолов

Краснодар

2015/16 (20), 2016/17 (21)

2

Сердар Азмун

Зенит

2019/20 (17), 2020/21 (19)

2

* Сезон продолжается.

Квинси установил личный рекорд, забив 15-й гол в чемпионате в 18-м для себя матче. За всю историю чемпионата России быстрее этого рубежа достигали только три игрока — динамовец Игорь Симутенков в 1994-м, владикавказец Георгий Деметрадзе в 1999-м и еще один спартаковский легионер Веллитон в 2010-м. Кстати, все трое в итоге стали лучшими снайперами чемпионата.

Футболисты, которые тратили на 15 голов в чемпионате России менее 15 матчей

Сезон

Игрок

Команда

Тур 15-го гола

Всего матчей

Всего голов

1994

Игорь Симутенков

Динамо

16-й

28

21

1999

Георгий Деметрадзе

Алания

16-й

29

22

2010

Веллитон

Спартак

16-й

25

19

1998

Олег Веретенников

Ротор

18-й

30

22

2009

Веллитон

Спартак

18-й

28

21

2013/14

Сейду Думбья

ЦСКА

18-й

22

18

2016/17

Федор Смолов

Краснодар

18-й

22

18

2022/23*

Квинси Промес

Спартак

18-й

18

16

1996

Александр Маслов

Ростсельмаш

19-й

33

23

2004

Андрей Каряка

Крылья Советов

19-й

29

17

* Сезон продолжается.

Кроме того, Промес стал одним из самых возрастных игроков, которым удавалось отличиться 15 раз. В день игры с «Факелом» голландцу исполнилось 31 год и 67 дней. Он установил спартаковский рекорд, превзойдя Валерия Шмарова (30 лет и 245 дней), но уступил Евгению Луценко (33 года и 136 дней) и Артему Дзюбе (32 года и 253 дня и 31 год и 308 дней).

Самые возрастные футболисты, которые забили 15 голов в чемпионате России

Сезон

Игрок

Команда

Матчи

Голы

Возраст 15-го гола

2019/20

Евгений Луценко

Арсенал

28

15

33 года 136 дней

2020/21

Артем Дзюба

Зенит

27

20

32 года 253 дня

2019/20

Артем Дзюба

Зенит

28

17

31 год 308 дней

2022/23*

Квинси Промес

Спартак

18

16

31 год 67 дней

1995

Валерий Шмаров

Спартак

20

16

30 лет 245 дней

1993

Виктор Панченко

КАМАЗ

32

21

30 лет 106 дней

2015/16

Халк

Зенит

27

17

29 лет 290 дней

2004

Александр Панов

Торпедо

30

15

29 лет 52 дня

1996

Владимир Нидергаус

Ротор

31

15

29 лет 50 дней

2001

Дмитрий Вязьмикин

Торпедо

29

17

28 лет 354 дня

* Сезон продолжается.

Артем Дзюба
Квинси Промес
Олег Веретенников
Халк
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
3
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 14 3 1 50-7 45
2
 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
7
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
8
 Сочи 19 8 4 7 29-36 28
9
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
10
 Урал 19 7 4 8 24-30 25
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
14
 Факел 19 1 11 7 24-37 14
15
 Химки 18 3 4 11 17-37 13
16
 Торпедо 19 1 4 14 9-33 7
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10.03 19:00
Сочи – Оренбург
 0 : 4
11.03 14:00
Торпедо – Урал
 0 : 1
11.03 16:30
Спартак – Факел
 3 : 2
11.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 0 : 1
11.03 19:00
Краснодар – Динамо
 - : -
12.03 14:00
Зенит – Химки
 - : -
12.03 16:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
12.03 19:30
Ростов – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 14
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 17 1 4
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 7 1 3
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