Хусаинов считает, что пенальти в ворота «Спартака» придуманный

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в ворота «Спартака» на 45+3-й минуте первого тайма в матче 19-го тура РПЛ против «Факела» (3:2).

«Пенальти, на мой взгляд, придуманный. Игрок «Спартака» — пятился назад с целью завладеть мячом, игрок «Факела», находясь за спиной соперника — сам воткнулся в игрока, сам спровоцировал контакт с рукой Пруцева. Арбитр матча, находился в хорошей позиции и прекрасно разобрался в этом игровом эпизоде и соответствующим жестом продолжил матч. Однако...ВАР. И тут уже тайны...» — сказал Хусаинов «СЭ».

«Спартак» с 40 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Факел» — 14-й с 14 баллами.