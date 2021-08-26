Промес: «Ситуация очень сложная, но мы выйдем из нее, я обещаю»
21:39
Нападающий «Спартака» Квинис Промес после поражения в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2) заявил, что московский сможет исправить положение в турнирной таблице.
«Ситуация очень сложная для нас, но мы выйдем из нее, я обещаю вам», — заявил Промес.
«Спартак» по итогам шести туров набрал семь очков в турнирной таблице РПЛ.
(Антон Иванов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 6-й тур: «Зенит» — ЦСКА, «Спартак» — «Сочи» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры игр
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