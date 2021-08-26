Промес: «Ситуация очень сложная, но мы выйдем из нее, я обещаю»

Нападающий «Спартака» Квинис Промес после поражения в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2) заявил, что московский сможет исправить положение в турнирной таблице.

«Ситуация очень сложная для нас, но мы выйдем из нее, я обещаю вам», — заявил Промес.

«Спартак» по итогам шести туров набрал семь очков в турнирной таблице РПЛ.

(Антон Иванов)