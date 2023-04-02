Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы

По информации «СЭ», полузащитник «Спартака» Квинси Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы.

Промес начал матч 21-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0) в запасе и вышел на поле на 46-й минуте, заменив Шамара Николсона. Затем через 5 минут произошла обратная замена и вместо Промеса на поле вышел Кейта Бальде.

31-летний голландец в этом сезоне провел 20 матчей в РПЛ, отметившись 16 голами и 6 результативными передачами.