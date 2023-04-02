Защитник «Спартака» Маслов назвал приемлемым судейство в матче с «Ахматом»
Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче против «Ахмата» (0:0) в 21-м туре РПЛ.
«Я не видел повторов. Рефери работал, старался. Со стороны мне казалось, что все было приемлемо. Никакой предвзятости к «Спартаку» со стороны судей я не вижу», — сказал Маслов «СЭ».
Главным арбитром встречи «Спартак» — «Ахмат» был Алексей Сухой. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
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|1.04
|14:00
|
Динамо – Сочи
|0 : 2
|1.04
|14:00
|
Пари НН – Локомотив
|0 : 4
|1.04
|16:30
|
Спартак – Ахмат
|0 : 0
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|19:00
|
Зенит – Урал
|2 : 0
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Оренбург
|- : -
|2.04
|14:00
|
Химки – Краснодар
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|
Факел – ЦСКА
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|Г
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|
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Спартак
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|
|
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Зенит
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|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
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Краснодар
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Максим Глушенков
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Локомотив
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Торпедо М
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