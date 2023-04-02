Защитник «Спартака» Маслов назвал приемлемым судейство в матче с «Ахматом»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» высказался о судействе в матче против «Ахмата» (0:0) в 21-м туре РПЛ.

«Я не видел повторов. Рефери работал, старался. Со стороны мне казалось, что все было приемлемо. Никакой предвзятости к «Спартаку» со стороны судей я не вижу», — сказал Маслов «СЭ».

Главным арбитром встречи «Спартак» — «Ахмат» был Алексей Сухой. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».