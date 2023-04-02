Дзюба: «Керж — величина, бомбардир всея Руси. Цель — опередить его»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба сообщил, что готов до конца карьеры опередить Александра Кержакова в статусе лучшего бомбардира в истории России.

— Блин, я чуть-чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб... Знаю, что где-то рядом.

— По основной версии, осталось 10 мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

— Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить, — сказал Дзюба сайту matchtv.ru.

1 апреля Дзюба оформил дубль в матче 21-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (4:0). Всего за карьеру 34-летний нападающий забил 223 мяча в официальных матчах. В активе Кержакова 233 гола. Он завершил карьеру в 2017 году.