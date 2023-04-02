Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:58

Дзюба: «Керж — величина, бомбардир всея Руси. Цель — опередить его»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист "Локомотива" Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба сообщил, что готов до конца карьеры опередить Александра Кержакова в статусе лучшего бомбардира в истории России.

— Блин, я чуть-чуть сбился. Есть же несколько версий: «Клуб Федотова», другой клуб... Знаю, что где-то рядом.

— По основной версии, осталось 10 мячей. Хочешь догнать его до конца сезона?

— Да, догнать и перегнать. Не знаю насчет именно этого сезона, но до конца карьеры — точно. Это большая цель. Керж — величина, бомбардир всея Руси. Мне хочется его опередить, — сказал Дзюба сайту matchtv.ru.

1 апреля Дзюба оформил дубль в матче 21-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (4:0). Всего за карьеру 34-летний нападающий забил 223 мяча в официальных матчах. В активе Кержакова 233 гола. Он завершил карьеру в 2017 году.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1858612_Artem_Dzuba_Moja_cel__operedit_Kerzhakova_v_statuse_luchshego_bombardira_vseja_Rusi
Александр Кержаков
Артем Дзюба
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов
Хасбик стал гостем шоу «Что было дальше?». Рассказал криминальную историю со странной концовкой
Митрополит Павел назвал «политическим заказом» решение о его домашнем аресте
Глава МИД Латвии пошутил о вхождении Украины в состав Евросоюза
ВСУ начали использовать американский аналог УР «Метеорит» M58 MICLIC
Конгрессмен США заявил о новом поражении Байдена на Украине
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александр Медведев прокомментировал турнирное положение «Зенита»

Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
9
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 0 : 2
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 0 : 4
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 0 : 0
1.04 19:00
Зенит – Урал
 2 : 0
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 19 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости