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Сегодня, 18:13

Промес приехал на матч против «Локомотива» вместе с командой

Артем Бухаев
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес приехал вместе с командой на матч 14-го тура чемпионата России против «Локомотива».

Ранее 31-летний футболист заявлял «СЭ», что рассчитывает сыграть против железнодорожников. При этом капитан красно-белых Георгий Джикия, ранее получивший повреждение, не приехал на матч.

Встреча пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Промес получил повреждение в матче 12-го тура РПЛ против «Пари НН», из-за чего был заменен в перерыве встречи. Футболист пропустил игры с «Факелом» (0:2) в Воронеже в рамках 13-го тура чемпионата и с «Краснодаром» (2:3) дома в 6-м туре группового этапа Кубка России.

В текущем сезоне 31-летний Промес провел 16 матчей во всех турнирах, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.

Квинси Промес
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Гурцкая заявил, что у «Спартака» нет готового решения по тренеру
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

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ЦСКА

 12 1 1
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