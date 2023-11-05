ЦСКА — «Пари НН»: армейцы за две минуты забили два гола и вышли вперед

ЦСКА за две минуты забил 2 гола в матче 14-го тура РПЛ против «Пари НН» — 3:2.

На 71-й минуте защитник «Пари НН» Иброхимхалил Юлдошев забил в свои ворота, а на 73-й минуте форвард ЦСКА Виктор Давила вывел армейцев вперед.