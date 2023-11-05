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Сегодня, 18:19

Гурцкая заявил, что у «Спартака» нет готового решения по тренеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный менеджер Тимур Гурцкая высказался о том, почему «Спартак» не меняет главного тренера.

«У «Спартака» нет готового решения по тренеру, которого бы все внутри поддержали. Скорее всего, ищут русского тренера, под эту задачу подгоняем тренеров. Есть группа людей, которая будет советовать иностранца. Нет внутри клуба четкой позиции. Из-за этого не хотят брать вынужденного тренера — как Личка в «Динамо» — которому будут помогать на полшишки. Говорится про карт-бланш, но по тревожным лицам руководства вижу, что зреет решение — команда идет не туда, надо Абаскаля убирать. То, что Абаскаль говорит, что учится — это странно для болельщиков, потому что учится на первой или второй команде страны, которая не идет даже в тройке. Что 13 туров прошлого чемпионата весной, что сейчас вытаскивают игроки. Нет ни постоянной схемы, ни постоянного состава — Соболев или Квинси вырывают матчи, но стабильности нет. Положительного ничего не вижу», — приводит слова Гурцкая «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 13 туров «Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/timur-gurtskaya-u-spartaka-net-gotovogo-resheniya-po-treneru/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Тимур Гурцкая
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
6
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 12 1 1
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