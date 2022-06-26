Промес о новом тренер «Спартака»: «Мне кажется, это хороший профессионал»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Атмосфера хорошая. Вчера у нас был веселый день, устроили тимбилдинг. Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьемся большого успеха.

С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!» Первые дни прошли отлично.

Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий — это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак» объявил о назначении 33-летнего Абаскаля главным тренером команды 10 июня.

Первой игрой нового сезона для клуба станет поединок за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 9 июля.