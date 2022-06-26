Промес о новом тренер «Спартака»: «Мне кажется, это хороший профессионал»
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.
«Атмосфера хорошая. Вчера у нас был веселый день, устроили тимбилдинг. Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьемся большого успеха.
С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!» Первые дни прошли отлично.
Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий — это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.
«Спартак» объявил о назначении 33-летнего Абаскаля главным тренером команды 10 июня.
Первой игрой нового сезона для клуба станет поединок за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 9 июля.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -