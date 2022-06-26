Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:33

Промес о новом тренер «Спартака»: «Мне кажется, это хороший профессионал»

Промес поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером «Спартака»
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился первыми впечатлениями от работы с новым главным тренером команды Гильермо Абаскалем.

«Атмосфера хорошая. Вчера у нас был веселый день, устроили тимбилдинг. Рад приветствовать нового тренера. Мне кажется, это хороший профессионал. В первое время нам важно получше узнать друг друга, и тренеру предстоит как следует изучить команду. Надеюсь, вместе мы добьемся большого успеха.

С удовольствием говорю ему: «Добро пожаловать!» Первые дни прошли отлично.

Если мы хотим стать чемпионами, выигрывать трофеи, то одно из ключевых условий — это правильная атмосфера и ощущение семьи. В «Спартаке» должно быть только так», — сказал Промес в интервью клубной пресс-службе.

«Спартак» объявил о назначении 33-летнего Абаскаля главным тренером команды 10 июня.

Первой игрой нового сезона для клуба станет поединок за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге 9 июля.

Источник: https://spartak.com/videos/24775568/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что поступок Умярова не красит его как человека
Лещук — об Умярове: «Когда ты делаешь подлый поступок, а после хвастаешься этим — это низко»
«Сочи» объявил о подписании трех игроков «Твери»
Кечинов — о поступке Умярова: «В футболе есть свои хитрости»
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал продление контракта клубом
Вратарь «Динамо» Лещук: «Обидно, что не сыграем в Европе. Ее нет не только у нас, но и во всех клубах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» объявил о подписании трех игроков «Твери»

Промес — о возвращение 10-го номера: «Считаю, номер вернулся тому, у кого и должен быть»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости