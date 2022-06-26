«Сочи» объявил о подписании трех игроков «Твери»

Полузащитники Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и нападающий Даниил Мартовой подписали контракты с «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты занимаются с командой с начала предсезонной подготовки, а также приняли участие во вчерашней игре с «Зенитом».

В минувшем сезоне все три игрока выступали за «Тверь».

22-летний Ушатов в сезоне-2021/22 сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

18-летний Шипунов сыграл за «Тверь» 22 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

19-летний Мартовой провел в минувшем сезоне 28 матчей, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.