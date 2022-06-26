Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:10

«Сочи» объявил о подписании трех игроков «Твери»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитники Кирилл Ушатов, Тимофей Шипунов и нападающий Даниил Мартовой подписали контракты с «Сочи».

Как сообщает пресс-служба клуба, футболисты занимаются с командой с начала предсезонной подготовки, а также приняли участие во вчерашней игре с «Зенитом».

В минувшем сезоне все три игрока выступали за «Тверь».

22-летний Ушатов в сезоне-2021/22 сыграл за команду 27 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

18-летний Шипунов сыграл за «Тверь» 22 матча во всех турнирах и забил четыре гола.

19-летний Мартовой провел в минувшем сезоне 28 матчей, забил шесть голов и отдал пять голевых передач.

Источник: https://t.me/Sochipfc/4559
Футбол
РПЛ
ФК Сочи
ФК Тверь (ФК Волга)
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Промес о новом тренер «Спартака»: «Мне кажется, это хороший профессионал»
Вратарь «Динамо» Лещук заявил, что поступок Умярова не красит его как человека
Лещук — об Умярове: «Когда ты делаешь подлый поступок, а после хвастаешься этим — это низко»
Кечинов — о поступке Умярова: «В футболе есть свои хитрости»
Полузащитник «Крыльев Советов» Ежов прокомментировал продление контракта клубом
Вратарь «Динамо» Лещук: «Обидно, что не сыграем в Европе. Ее нет не только у нас, но и во всех клубах»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер «Легии» поддержал Рыбуса после отстранения игрока от сборной Польши

Промес о новом тренер «Спартака»: «Мне кажется, это хороший профессионал»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости