Промес поддержал «Спартак» перед матчем РПЛ с «Факелом»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес поддержал московский клуб перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Факелом». Сам футболист на данный момент находится под домашним арестом в Дубае.

«Davaii Spartak!» — написал Промес в своей социальной сети.

Матч между командами состоится сегодня, 10 марта. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Красно-белые идут на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России с 31 баллом после 19 туров. «Факел» располагается на 11-й строчке с 22 очками.