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10 марта, 16:22

Главный тренер «Динамо» Личка: «Скопинцев ждет своего шанса»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил игру защитника команды Дмитрия Скопинцева.

«Паршивлюк играл очень хорошо на сборах, он более ответственный в обороне. С «Локомотивом» сыграл хорошо, в матче с «Ахматом» тоже. Если брать атаку, Скопинцев будет лучше. В обороне плюс у Паршивлюка. Нет ли ощущения, что предложение «Зенита» задурило Скопинцеву голову? Нет. Уверен, что нет. Он с нами, старается, поможет команде. Он работает, я это виду. Но сейчас Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждет своего шанса», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

В текущем сезоне 27-летний Скопинцев провел 20 игр в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

9 марта «Динамо» победило «Ахмат» в матче 20-го тура РПЛ (2:0). На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Скопинцев
Футбол
РПЛ
Марцел Личка
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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Динамо – Ростов
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