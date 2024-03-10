Главный тренер «Динамо» Личка: «Скопинцев ждет своего шанса»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка оценил игру защитника команды Дмитрия Скопинцева.

«Паршивлюк играл очень хорошо на сборах, он более ответственный в обороне. С «Локомотивом» сыграл хорошо, в матче с «Ахматом» тоже. Если брать атаку, Скопинцев будет лучше. В обороне плюс у Паршивлюка. Нет ли ощущения, что предложение «Зенита» задурило Скопинцеву голову? Нет. Уверен, что нет. Он с нами, старается, поможет команде. Он работает, я это виду. Но сейчас Паршивлюк играет хорошо, Скопинцев ждет своего шанса», — приводит «РБ Спорт» слова Лички.

В текущем сезоне 27-летний Скопинцев провел 20 игр в РПЛ, в которых отметился 1 голом и 2 результативными передачами.

9 марта «Динамо» победило «Ахмат» в матче 20-го тура РПЛ (2:0). На данный момент бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России с 38 очками.