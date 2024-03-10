Селюк: «Знаю некоторые сборные, которые были бы заинтересованы в Черчесове»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова российского тренера Станислава Черчесова о том, что он регулярно получает предложения о работе.

«Черчесов, как кавказский человек, порой выражает свои мысли с чуть большим количеством желаемого. Уверен, у него много предложений, но возможно, от клубов, в которые он бы не пошел. Если бы ему предложил «Спартак», уверен, Станислав Саламович его бы принял. Нужно, чтобы безработный период времени не растянулся. Большие клубы в России практически все заняты. Единственный на сегодняшний день вариант — «Спартак». Я знаю некоторые, скажем так, республики и даже сборные, у которых есть деньги, и они были бы в нем заинтересованы. Не думаю, что до лета будут какие-то предложения. И, скорее всего, надо начинать с какой-то средней команды», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Черчесов работал со сборной России в 2016-2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018 и в финальный турнир Евро-2020. После этого в период с декабря 2021 по июль 2023 года Черчесов возглавлял «Ференцварош».