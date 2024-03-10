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10 марта, 16:08

Селюк: «Знаю некоторые сборные, которые были бы заинтересованы в Черчесове»

Алина Савинова
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Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на слова российского тренера Станислава Черчесова о том, что он регулярно получает предложения о работе.

«Черчесов, как кавказский человек, порой выражает свои мысли с чуть большим количеством желаемого. Уверен, у него много предложений, но возможно, от клубов, в которые он бы не пошел. Если бы ему предложил «Спартак», уверен, Станислав Саламович его бы принял. Нужно, чтобы безработный период времени не растянулся. Большие клубы в России практически все заняты. Единственный на сегодняшний день вариант — «Спартак». Я знаю некоторые, скажем так, республики и даже сборные, у которых есть деньги, и они были бы в нем заинтересованы. Не думаю, что до лета будут какие-то предложения. И, скорее всего, надо начинать с какой-то средней команды», — цитирует Селюка Metaratings.ru.

Черчесов работал со сборной России в 2016-2021 годах, выйдя с ней в четвертьфинал ЧМ-2018 и в финальный турнир Евро-2020. После этого в период с декабря 2021 по июль 2023 года Черчесов возглавлял «Ференцварош».

Источник: Metaratings.ru
Станислав Черчесов
Футбол
Дмитрий Селюк
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

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 9
П
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Спартак

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