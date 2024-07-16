Литвинов — о Станковиче: «Штрафные на тренировках бьет неплохо! Видно, что поигравший»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Рассказывал ли Станкович какие-то байки из своей карьеры? Особо такого нет. Но штрафные на тренировках бьет неплохо! Видно, что поигравший (смеется)», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.