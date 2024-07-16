Литвинов — о Станковиче: «Штрафные на тренировках бьет неплохо! Видно, что поигравший»
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.
«Рассказывал ли Станкович какие-то байки из своей карьеры? Особо такого нет. Но штрафные на тренировках бьет неплохо! Видно, что поигравший (смеется)», — сказал Литвинов «СЭ».
«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.
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|0
|0
|0
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|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
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|0
|0
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|0
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8
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|0
|0
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10
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11
|Факел
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|0
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12
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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13
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|0
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14
|Химки
|0
|0
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|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|0
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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