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Сегодня, 10:28

Литвинов — о Станковиче: «Штрафные на тренировках бьет неплохо! Видно, что поигравший»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в разговоре с «СЭ» рассказал о работе с главным тренером команды Деяном Станковичем.

«Рассказывал ли Станкович какие-то байки из своей карьеры? Особо такого нет. Но штрафные на тренировках бьет неплохо! Видно, что поигравший (смеется)», — сказал Литвинов «СЭ».

«Спартак» в воскресенье, 21 июля, на выезде сыграет против «Оренбурга» в первом туре РПЛ сезона-2024/25.

Деян Станкович
Руслан Литвинов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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Локомотив – Акрон
 - : -
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Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
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Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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 - : -
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