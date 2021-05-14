Промес и Вилена попали в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес и хавбек «Краснодара» Тонни Вилена попали в расширенную заявку сборной Нидерландов на чемпионат Европы, сообщает официальный сайт Королевского футбольного союза Нидерландов.
В список главного тренера голландской команды Франка де Бура попали 34 футболиста.
Вратари: Марко Бизот (АЗ), Яспер Силлессен («Валенсия»), Тим Крул («Норвич»), Мартен Стекеленбург («Аякс»).
Защитники: Патрик ван Аанхольт («Кристал Пэлас»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Дэйли Блинд («Аякс»), Дензел Дюмфрис (ПСВ), Ханс Хатебур («Аталанта»), Рик Карсдорп («Рома»), Маттейс де Лигт («Ювентус»), Джерри Сен Жюст («Майнц»), Кенни Тете («Фулхэм»), Джоэл Фелтман («Брайтон»), Стефан де Фрай («Интер»), Овен Вейндал (АЗ).
Полузащитники: Донни ван де Бек («Манчестер Юнайтед»), Райан Гравенберх («Аякс»), Френки де Йонг («Барселона»), Дави Классен («Аякс»), Тен Копмейнерс (АЗ), Мартен де Рон («Аталанта»), Тонни Вилена («Краснодар»), Джорджиньо Вайналдум («Ливерпуль»), Квинси Промес («Спартак»).
Нападающие: Стевен Бергхейс («Фейеноорд»), Стевен Бергвайн («Тоттенхэм»), Анвар Эль-Гази (Астон Вилла), Коди Гакпо (ПСВ), Люк де Йонг («Севилья»), Дониэлл Мален (ПСВ), Мемфис Депай («Лион»), Ваут Вегхорст («Вольфсбург»).
? Timber & Gakpo— OnsOranje (@OnsOranje) May 14, 2021
? Karsdorp & El Ghazi
This is the provisional squad for #EURO2020!
?? https://t.co/siOfazabtE. pic.twitter.com/c1JdsE6z9V
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Украиной, Австрией и Северной Македонией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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