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Дзюба: «Костюм Дэдпула мне привезли после матча, иначе выглядел бы клоуном»

14:25
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Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал подробности про костюм Дэдпула.

«Костюм Дэдпула мне привезли после матча. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, мы бы проиграли. Я бы выглядел полным клоуном!», — отметил Дзюба в эфире клубного телевидения.

32-летний Дзюба — трехкратный чемпион России в составе «Зенита».

Питерцы в позапрошлые выходные в третий раз подряд выиграли титул, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. Дзюба во время награждения медалями оделся в костюм супергероя Дэдпула.

В этом сезоне Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 16 голов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
ЦСКА

X2

29%

1.42

ТБ 2.0

21%

1.49

Ф2 (0)

15%

1.72
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

П2

32%

1.90

Обе забьют - да

24%

1.73

1X

18%

1.96
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.61

ТМ 2.5

19%

2.10

ИТБ2 (1.5)

13%

1.71

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