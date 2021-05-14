Дзюба: «Костюм Дэдпула мне привезли после матча, иначе выглядел бы клоуном»
Нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал подробности про костюм Дэдпула.
«Костюм Дэдпула мне привезли после матча. Если бы я его заранее в раздевалке оставил, мы бы проиграли. Я бы выглядел полным клоуном!», — отметил Дзюба в эфире клубного телевидения.
32-летний Дзюба — трехкратный чемпион России в составе «Зенита».
Питерцы в позапрошлые выходные в третий раз подряд выиграли титул, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. Дзюба во время награждения медалями оделся в костюм супергероя Дэдпула.
В этом сезоне Дзюба провел 26 матчей, в которых забил 16 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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