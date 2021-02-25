ЦСКА объявил о переходе Н'Диайе в «Велес»
17:27
Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе перешел в «Велес», сообщает официальный сайт армейцев 25 февраля.
20-летний малиец проведет остаток сезона-2020/21 в клубе, выступающем в Олимп-ФНЛ.
Первую половину сезона-2020/21 Н'Диайе провел на правах аренды в шведской «Эскильстуне», где сделал 1 результативную передачу в 6 матчах.
«Велес» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 49 очков в 26 матчах.
Дополнительная информация:
https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-v-velese-na-pravakh-arendy/
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