РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА объявил о переходе Н'Диайе в «Велес»

17:27
Теги:

Нападающий ЦСКА Лассана Н'Диайе перешел в «Велес», сообщает официальный сайт армейцев 25 февраля.

20-летний малиец проведет остаток сезона-2020/21 в клубе, выступающем в Олимп-ФНЛ.

Первую половину сезона-2020/21 Н'Диайе провел на правах аренды в шведской «Эскильстуне», где сделал 1 результативную передачу в 6 матчах.

«Велес» занимает 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, на счету команды 49 очков в 26 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/lassana-ndiaye-v-velese-na-pravakh-arendy/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир