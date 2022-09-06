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6 сентября, 20:12

Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Замоскворецкий суд Москвы 6 сентября продолжил слушания по делу бывшего генерального директора футбольной школы «Чертаново» Николая Ларина, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.

Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы. Об этом сам фукнционер заявил журналистам.

На прошлом заседании суд завершил допрос свидетелей защиты функционера. В поддержку подсудимого дали показания известные футболисты, воспитанники академии «Чертаново» и тренер Леонид Слуцкий.

Следствие считает, что функционер специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
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 - : -
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