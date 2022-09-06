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6 сентября, 20:22

Бывший гендиректор школы «Чертаново»: «Одно дело — статья о мошенничестве в особо крупном размере. Другое дело — нецелевое использование»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший генеральный директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как прошло очередное судебное заседание по его делу.

— Что было на прениях?

— Прокурор запросила 4 года и 4 месяца лишения свободы. Москомспорт достаточно лояльно выступил. Я так понимаю, их позиция: «Как суд решит, так и решит». Мои адвокаты попытались переквалифицировать на другую статью «нецелевое расходование средств». Для нас совершенно очевидно, что деньги были потрачены на школу. Пусть не на то, на что выделялись. Не знаю. О перспективах сложно сказать. Это бы дало больше возможности не сесть в тюрьму. Одно дело — статья о мошенничестве в особо крупном размере. Другое дело — нецелевое использование. Это статья средней тяжести, и сроки наказания по ней меньше, и возможности получить условно тоже меньше. Я свою позицию высказал достаточно понятно. Претензий, в которых нас обвиняли в СМИ о неправильных трансферах, экипировках, сборах, сотрудничестве с одним агентом, всех остальных душили.

— Москомспорт по сроку не выдвинул своих пожеланий?

— Их никто не спрашивал. Учитывая, что она ничего об этом не сказала. Если бы у них была позиция не наказывать лишением свободы или наоборот, она бы заявила. Поскольку ничего не было сказано, позиция на усмотрение суда.

Ларин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Прокурор запросил для обвиняемого в мошенничестве Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа A
Наполи
Ливерпуль

24%

1.86

ИТБ2 (1.5)

20%

1.80

П2

15%

2.00
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа C
Интер
Бавария

П2

32%

1.87

ТБ 3.5

21%

2.23

Ф2(-1)

13%

2.36
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа H
ПСЖ 2
Ювентус 1
Матч завершен

Обе забьют - да

29%

1.86

Ф1(-1.5)

23%

1.82

ИТБ2 (0.5)

19%

1.71
ФК Чертаново
2
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Прокурор запросил для Николая Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы

Бывший гендиректор школы «Чертаново»: «Если решение суда будет лишение свободы, то будет подаваться протест»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-3 20
2
 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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9.09 20:00
Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
Ахмат – Н. Новгород
 - : -
11.09 13:00
Урал – Торпедо
 - : -
11.09 15:00
Факел – Локомотив
 - : -
11.09 17:30
Зенит – Оренбург
 - : -
11.09 19:45
Ростов – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Михайло Баньяц

Михайло Баньяц

Краснодар

 3
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 7 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

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