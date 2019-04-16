Прокурор предложила посмотреть видео драк компании Кокорина и Мамаева. Это вызвало разлад среди их адвокатов

В ходе слушания в Пресненском суде дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева прокурор предложила посмотреть видео. Адвокаты начали обсуждать этот вариант, но выразили сомнение: сегодня уже "тяжелая голова". В ответ защитники предложили выбрать другой день. Судья удовлетворила ходатайство.

Подсудимые попросили посовещаться с адвокатами. Главный момент, на который обращают внимание защитники, простой: сейчас все устали, и это может повлиять на качество судебного расследования.

– Это не работа! Мы что, на ноутбуке будет видео смотреть? – вдобавок возмутились они.

– Вы же сами хотели смотреть видео! – ответила прокурор.

Судя по всему, среди защитников наступил разлад. Мамаев и его адвокат Бушманов не против просмотра видео сегодня, сторона Кокориных – категорически против. Тем временем в зал стали заносить провода для демонстрации записи. (Дмитрий Зеленов, Илья Егоров)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!