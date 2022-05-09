Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор в разговоре с «СЭ» рассказал о своем будущем в команде.

«Остаюсь ли я в «Локомотиве» на следующий сезон? Конечно же, остаюсь, я люблю Россию! Мне очень нравится играть в этом клубе. Я лучший игрок «Локомотива» сейчас? Нет, коллектив в первую очередь. Команда лучшая, а не какой-то игрок. Мы провели хорошую игру вчера. Главное, что нам удалось победить», — сказал Изидор «СЭ».

«Локомотив» переиграл «Рубин» в матче 28-го тура Тинькофф чемпионата России (1:0).

«Локо» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице. «Рубин» остался в зоне стыковых матчей: 13-е место и 29 очков.

На счету 21-летнего форварда семь голов в 11 матчах за московский клуб во всех турнирах.