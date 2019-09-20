Профсоюз футболистов попросит РФС внести Кокорина в условную заявку «Зенита»

Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) попросит РФС внести Александра Кокорина в условную заявку «Зенита», сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ОПСФ Александра Зотова. В пятницу РФС отказал «Зениту» в регистрации Кокорина вне трансферного окна, форвард может быть внесен в заявку в январе 2020 года.

— Процедура оспаривания решения комитета по статусу игроков существует, если Александр обратится к нам за помощью, мы ему поможем, — сказал Зотов. — Сколько это займет времени — большой вопрос, потому что есть вероятность, что дело может дойти до Спортивного арбитражного суда, вполне возможно, что это затянется до следующего трансферного окна, а то и дальше. Если Александр будет оспаривать, мы планируем попросить РФС на время этого спора дать ему возможность играть за свой клуб, по аналогии с ФИФА. Такой процедуры в российском футболе раньше не было, здесь уникальная ситуация, это то, что называется условной заявкой, если же посмотреть практику палаты ФИФА, таких решений было немало.

Профессия футболиста подразумевает постоянное нахождение в хорошей физической и игровой форме, это можно сделать не только благодаря тренировкам, но и участию в матчах. Будем просить пойти навстречу футболисту в этой ситуации. У нас были условно лицензированные клубы до устранения каких-либо несоответствий, почему бы такая же ситуация не может быть с футболистами? Посмотрим, какие шаги будут предприниматься, все зависит от воли футболиста.

Александр Кокорин и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.