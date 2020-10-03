«Процитировать не могу». Реакция Газизова на промах Понсе в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) сказал неприличные слова про себя после промаха форварда Эсекиэля Понсе во второй половине встречи.

На 81-й минуте игры 23-летний аргентинец не смог отправить мяч в ворота «Зенита».

— Как вы реагировали на промах Понсе по пустым воротам?

— Сказал, что все бывает в футболе. Про себя сказал очень даже неприличными словами (смеется). Процитировать не могу, к сожалению. (Артем Калинин)