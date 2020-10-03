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«Процитировать не могу». Реакция Газизова на промах Понсе в матче с «Зенитом»

22:32
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) сказал неприличные слова про себя после промаха форварда Эсекиэля Понсе во второй половине встречи.

На 81-й минуте игры 23-летний аргентинец не смог отправить мяч в ворота «Зенита».

— Как вы реагировали на промах Понсе по пустым воротам?

— Сказал, что все бывает в футболе. Про себя сказал очень даже неприличными словами (смеется). Процитировать не могу, к сожалению. (Артем Калинин)

Спартак — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




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