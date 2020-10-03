«Процитировать не могу». Реакция Газизова на промах Понсе в матче с «Зенитом»
22:32
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов после матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1) сказал неприличные слова про себя после промаха форварда Эсекиэля Понсе во второй половине встречи.
На 81-й минуте игры 23-летний аргентинец не смог отправить мяч в ворота «Зенита».
— Как вы реагировали на промах Понсе по пустым воротам?
— Сказал, что все бывает в футболе. Про себя сказал очень даже неприличными словами (смеется). Процитировать не могу, к сожалению. (Артем Калинин)
Понсе кошмарно промахнулся по пустым воротам ?— Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2020
Но мы-то знаем, что было потом ?https://t.co/OnaaYh5Tdb pic.twitter.com/UhMz6mxwBT
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